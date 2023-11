Pote dá a receita para vitória do Sporting: «Temos de marcar e tentar não sofrer»

Pote está consciente que o Sporting terá de vencer a Atalanta, em Bérgamo, para alcançar o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa e à partida para Itália garantiu que a lição dos leões esta bem estudada."Hoje em dia os jogos são todos muito difíceis pois toda a gente trabalha da mesma maneira e tem possibilidades de analisar o adversário. Hoje em dia é muito difícil, somos todos jogadores de futebol e todos temos qualidade. Vai ser um jogo complicado num campo em que fazem muita pressão homem a homem por isso temos de marcar golos e tentar não sofrer. Vai ser difícil, tal como já foi em nossa casa", afirmou o internacional português, à Sporting TV, onde avaliou os pontos fortes do adversário: "Nós vamos procurar fazer o mesmo que fizemos na segunda parte do encontro em Alvalade, mas também sabendo que não podemos pressionar muito à frente pois sabemos que eles fazem muitas trocas e ruturas procurando o 1x2 onde depois vai o central e vem um médio...Isso torna-se um bocado confuso. Vamos esperar mais um bocadinho e pressionar na certa".Desde que chegou a Alvalade, o camisola 8 tem sido sinónimo de golos, especialmente aos pares e, na quinta-feira, admite que gostava de fazer mais um bis de leão ao peito. "Esperemos que sim mas o Sporting precisa é de ganhar o jogo primeiro e só depois é que faremos as contas. O importante é entrar com vontade de vencer o jogo e é isso que vamos fazer", assegurou antes de voltar a sublinhar a necessidade de não repetir os erros registados na derrota em Alvalade: "Nós esperamos um jogo complicado, como sucedeu em casa, e vamos tentar corrigir os erros que cometemos na primeira parte desse encontro. Principalmente vamos repetir o que fizemos na segunda parte e melhorando para conseguirmos um resultado positivo".Para terminar, o jogador leonino também voltou a agradecer a ajuda dos sportinguistas que esgotaram os bilhetes para o encontro em Itália. "Esperamos que nos apoiem até ao fim como tem sido até agora pois temos beneficiado de um excelente apoio em todos os jogos, seja em casa ou fora. É verdade que a lotação esgotou rápido, tenho várias pessoas que me pediram bilhetes e não consegui arranjar, agora é esperar que façamos um bom jogo e que eles nos apoiem", concluiu.