Pote: «Daqui a umas semanas vou renovar»

Pote revelou esta quarta-feira, depois do empate entre Sporting e Genk , ter tudo bem encaminhado para renovar contrato com o clube de Alvalade. Tudo depende, explica de Hugo Viana e de Ruben Amorim."Isso do mercado são vocês [jornalistas] que falam, a mim não me chegou nada. Estou contente no Sporting, penso que daqui a umas semanas vou renovar, depende do Hugo Viana e do mister [Ruben Amorim]. Estou aqui de corpo e alma e estou muito contente", garantiu o médio ofensivo, de 25 anos.Como avançou a 27 de junho , o salário do internacional português será revisto colocando-o no topo da hierarquia (aufere, atualmente, 750 mil euros ‘limpos’ por temporada).Recorde-se que o Sporting adquiriu no final de junho 40% do passe do jogador do Famalicão, passando desta forma a deter 90% dos direitos. Com contrato até 2026, Pote está blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros.