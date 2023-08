Pote destaca renovação: «É um sentimento de orgulho, aprendi a amar o Sporting»

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Pote. O camisola 8 dos verdes e brancos estendeu o vínculo até 2027 e viu a cláusula de rescisão manter-se na cifra dos 80 milhões de euros. Em declarações à Sporting TV, o internacional português de 25 anos salientou esta nova etapa pelo clube de Alvalade, destacando o orgulho pelo voto de confiança que recebeu.





"Sou o Pedro Gonçalves, estou muito feliz por continuar ligado ao Sporting. Continuamos juntos. É um sentimento de orgulho. Aprendi a amar o Sporting e estou contente por continuar de leão ao peito. Vamos entrar em todos os jogos para ganhar pois sabemos das nossas capacidades, além de treinarmos todos os dias para o próximo jogo. Estamos aqui para trabalhar", prometeu aos adeptos, antes de abordar o arranque da presente temporada.Aos canais do clube, o criativo natural de Vidago louvou o apoio do universo leonino na recente vitória sobre (3-2) o Vizela, no Estádio José Alvalade, a abrir o campeonato. "É bastante importante. Sentimos muito isso e até comentámos no balneário que o estádio estava esgotado neste primeiro jogo. Para nós, depois de uma época que não foi tão boa, eles darem-nos logo este apoio é muito motivante. Agradecemos muito, agora temos de estar muito bem para eles estarem connosco até ao fim. Sempre juntos. Continuem a apoiar-nos como têm feito. Agradecemos muito o que fizeram neste primeiro jogo e esperamos continuar a dar o nosso melhor para continuarem a encher o estádio", apontou Pote.Além disso, o camisola 8 apontou a sua polivalência ao serviço dos verdes e brancos como um trunfo sob as ordens de Amorim e não deixou de apontar a novas vitórias ao serviço dos leões. "Sempre tive essas características, já nos iniciados e juvenis jogava no meio-campo mas acabava as épocas com bastantes golos. Ainda assim, o mais importante é a equipa estar bem e ganhar. Vou dar sempre tudo pela equipa, é esse o objectivo", admitiu, completando: "Esse é o nosso objectivo sempre. Gosto de me manter no clube porque é a nossa casa e onde nos sentimos bem."