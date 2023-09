Pote e o bom arranque de época do Sporting: «Estamos a fazer mais jantares de equipa, está a ajudar»

O Sporting entrou em 2023/24 com o pé direito, com três vitórias (Vizela, Casa Pia e Famalicão) e um empate (Sp. Braga) em jogos oficiais. Parte do segredo do bom momento da equipa, revela Pote, tem sido o ambiente que se vive no balneário, para o qual contribuem... as jantaradas."[A época] está bem, estamos a criar boas ligações uns com os outros. Como o mister disse, estamos a fazer mais jantares de equipa, talvez esteja a ajudar. A conta é a dividir por 3. Quem paga? Depende. Fazemos o 'meiinho', quem for o rei tem de pagar. Neste último tive de ser eu, o [Gonçalo] Inácio e o Nuno [Santos], os que renovaram. Quem renova também tem de pagar jantar!", partilhou o internacional português, no Footlab, à margem de um evento com os influencers Daizer e Pedro Tim, com a presença do radialista Pedro Fernandes.Do momento coletivo para o individual, o camisola 8, que estreou-se a marcar em jogos oficiais na igualdade em Braga (1-1), admite que "gostava" de voltar a sagrar-se o melhor marcador da Liga, mas coloca esse objetivo para segundo plano. "Não penso muito nisso. Penso mais em troféus coletivos do que individuais", vincou, aplaudindo a veia goleadora de Paulinho e Gyökeres - "é bom" - sem esquecer outros colegas: "Há outros, o Marcus [Edwards], o Trincão...".E a propósito de golos, Pote reconhece que tem uma técnica de remate diferente da maioria dos jogadores, o que contribui para faturar com maior frequência. Garantia... dos próprios guardiões do Sporting, que com ele já partilharam impressões. "Nos treinos, o Adán, o Callai ou o Franco [Israel] dizem que tenho um remate muito pronto, que não os deixo pensar muito. É repentino. Às vezes fica mais difícil para eles chegarem à bola. É uma questão de treino. E também sempre fui habituado a chutar mais em jeito, nunca em força, talvez porque não tenha tanta [risos]", atirou.Na conversa com Pedro Fernandes, que lhe perguntou se poderia "ficar com 10%" da sua próxima transferência, o craque rematou... com uma certeza: "Não tenciono transferir-me!".