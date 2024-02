Pote e o jogo que fez em Leiria: «Marquei e hoje fala-se mais, mas tenho feito exibições melhores»

Pote fez um dos golos do triunfo do Sporting no terreno da União de Leiria, por 3-0, mas quando questionado se poderia ter marcado pontos rumo a uma possível convocatória para a Seleção Nacional, o avançado desvalorizou, pois, na sua opinião, até considera que tem estado melhor noutros jogos."Penso que fiz uma exibição normal. Hoje fala-se mais, pois marquei um golo, mas tenho feito exibições melhores que esta. Falhei alguns passes, mas o mais importante é estar bem no Sporting, mas penso que tenho condições para ir ao Europeu 2024", anotou o jogador, que reconheceu que os leões não tiveram uma tarefa fácil em Leiria."Foi um jogo difícil. A União de Leiria tem uma excelente equipa e bateu-se bem connosco. Fecharam bem os nossos espaços, estudaram bem a nossa equipa. O importante é ganhar. Começámos a sentir algum cansaço, não temos ritmo de jogo, é o normal. Estamos preparados para o longo campeonato que ainda falta. Temos uma calendário apertado, mas vamos dar uma excelente resposta", finalizou.