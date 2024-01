Pote e os passes para a baliza: «Temos de pensar uns segundos antes naquilo que queremos fazer»

Pote esteve em foco na vitória do Sporting em Chaves, por 3-0. Apesar de ter falhado um golo 'cantado' ainda na primeira parte, que o deixou "frustrado", o médio voltou a marcar.

"Senti-me confortável no meio-campo. Estava um relvado complicado para fazermos passes. Estive frustrado uns minutos pela situação da bola em que ia isolado e falhei. Pensei que ele se fosse atirar para o outro lado, devia ter feito melhor, mas tem mérito. Na 2ª parte entrámos fortes e merecemos a vitória", começou por dizer o jogador, à Sport TV, abordando depois o seu golo, em mais um 'passe para a baliza'.

"Penso que o futebol tem de ser assim, temos de pensar uns segundos antes naquilo que queremos fazer. Por vezes as bolas entram e outras não. Trabalhamos ao máximo mas fico contente por a bola ter entrado no golo com uma ajudinha do defesa. É importante ganhar, continuar com esta confiança. Seja quem marque, temos de ganhar", analisou.



Natural de Vidago, em Trás-os-Montes, Pote não celebrou após marcar a uma das antigas equipas: "Joguei aqui 2 ou 3 anos no Chaves. Tenho um quadro meu em que fui o melhor marcador da formação numa época. É sempre uma memória boa ter representado este grande clube que está no meu coração."