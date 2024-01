Pote em dúvida para o Sp. Braga: «Tem um problema e amanhã vamos testá-lo»

O Sporting fechou esta segunda-feira a preparação para o duelo contra o Sp. Braga, a contar para a 'final four' da Allianz Cup, e em vésperas desta partida grande do futebol português Rúben Amorim revelou que se encontra com uma pequena dor de cabeça. Mais concretamente, na conferência de antevisão ao duelo perante os guerreiros do Minho, o técnico de 38 anos explicou que Pote, habitual titular dos leões, está em dúvida para a partida em Leiria."O Pote está em dúvida para o jogo, tem um problema no pé e amanhã vamos testá-lo", acabou por confessar Amorim, a poucas horas da comitiva leonina viajar rumo a Leiria, onde ficará a estagiar até à hora da partida de terça-feira, neste caso com o jogo agendado para as 19h45.Desta forma, Pote irá seguir viagem com os restantes companheiros até à cidade do Lis, onde já na terça-feira será reavaliado por parte do departamento médico e unidade de performance dos verdes e brancos de modo a perceber se poderá estar apto para defrontar o Sp. Braga.