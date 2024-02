Pote envia abraços a António Silva e João Neves em nome do plantel do Sporting: «Há coisas mais importantes na vida»

Pote enviou, em seu nome e do plantel do Sporting, as condolências a António Silva e João Neves, cujo o avô materno e a mãe, respetivamente, morreram recentemente."Queria mandar em nome do plantel do Sporting um forte abraço para colegas de profissão, o João Neves e o António Silva. Os nossos sentimentos e há coisas mais importantes na vida", disse o médio dos leões à Sport TV, após a vitória (0-2) no terreno do Moreirense, onde marcou um dos golos da equipa verde e branca.Logo depois, Rúben Amorim elogiou o gesto dos seus pupilos: "Já soube que os meus rapazes enviaram um abraço [a António Silva e João Neves]. É por isso que cada vez gosto mais deles."