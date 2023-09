Pote escolhe o seu favorito: o chapéu que marcou ao Arsenal ou a letra de Nuno Santos ao Boavista?

Letra de Nuno Santos ao Boavista eleito melhor golo da Liga Portugal 2022/23 Letra de Nuno Santos ao Boavista eleito melhor golo da Liga Portugal 2022/23

A época passada já lá vai, mas na memória dos adeptos e jogadores do Sporting continuam os golaços de Pote, a 'chapelada' no terreno do Arsenal, e de Nuno Santos, de letra na receção ao Boavista. Por esse motivo, o radialista Pedro Fernandes desafiou o camisola 8 dos leões a escolher entre os dois golos e acabou por ser... humilde."O do Nuno é mais bonito, acabou de ganhar o Puskás da Liga!", atirou, sem rodeios, confessando que... nem sabia que o seu tinha sido eleito o melhor da última edição da Liga Europa. "Vi algumas vezes a repetição - mas não muitas - principalmente com o relato", admitiu, a propósito desse golaço nos oitavos de final da Liga Europa.E já que falamos da competição europeia, na qual o Sporting vai arrancar no próximo dia 21 no terreno do Sturm Graz, o internacional português acha que "passar a fase de grupos está ao alcance" do clube e deixa em aberto voos mais altos. "Depois depende do sorteio. Tal como no ano passado com a Juvenuts, são pormenores, pode acontecer em qualquer jogo. Primeiro temos de pensar no grupo, depois depende do sorteio, também há equipas muito fortes", reiterou.Por outro lado, instado se Rúben Amorim é o seu treinador de sonho, Pote voltou a ser direito. "Não, todos os treinadores são os nossos de sonho. Claro que é muito importante para mim, mas não é um treinador de sonho. Nunca sonhei ser treinado pelo mister. Adoro a maneira que ele treina e como nos prepara para os jogos. É muito próximo de nós", confessou.A terminar a conversa com Pedro Fernandes, inserida num evento com os influencers Pedro Tim e Daizer, no Footlab, ficou uma espécie de promessa. É que o radialista assinou a chuteira esquerda do craque do Sporting, com a frase 'Marca um golo com estas', e este deixou em aberto de a utilizar com o Moreirense, no domingo: "Era gajo... Com o Moreirense só vou chutar de pé esquerdo!".