Pote feliz com a vitória do Sporting: «A equipa está com sede»

Eleito o homem do jogo no Moreirense-Sporting (0-2), Pote destacou a importância da conquista de mais três pontos que recolocaram os leões na liderança, a par do Benfica. "Foi um jogo que nós sabíamos que ia ser muito complicado, num campo difícil onde se perdem bastantes pontos. Nós vínhamos mentalizados que haveria muitas segundas bolas pois o guarda-redes do Moreirense ia meter muitas nos avançados, mas o importante foram os três pontos que conquistámos pois entrámos muito fortes. É isto que queremos fazer em todos os jogos", afirmou o internacional português à Sport TV.O atacante também foi questionado sobre o apoio recebido e garantiu que a equipa fará tudo para conquistar o título. "Graças a Deus eu já fui campeão neste clube. Nós queremos continuar em todas as provas e vamos agora ter um jogo que parece fácil mas será bastante difícil frente a uma equipa que nos criou muitas dificuldades e consegue marcar em qualquer jogo. Vai ser importante continuar na Liga Europa e é nisso que estamos focados", acrescentou o camisola 8, que garantiu que a equipa não geriu a partida no segundo tempo: "Penso que não pois nós só estivemos focados neste jogo, nem nos lembrámos de quinta-feira. Eu acredito que lá foi mais difícil pois o relvado era sintético, e isso muda alguns aspetos técnicos. O que interessa é que conquistámos os três pontos. A equipa está com sede, é essa a mensagem que passa no balneário, é o que o míster transmite para fora e é o que o Sporting quer".