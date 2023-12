Pote foi homenageado por Varandas antes do clássico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pote realizou o seu 150.º oficial pelo Sporting diante do Sturm Graz, na passada quinta-feira, e ontem a efeméride foi celebrada em Alvalade.

Para começar, os jogadores leoninos entraram em campo com uma camisola personalizada com o número 150 relativo à marca alcançada. Este foi o primeiro momento da celebração que atingiu o seu ponto mais alto instantes antes do apito inicial, quando o presidente Frederico Varandas desceu ao relvado para lhe entregar uma salva relativa à comemoração. Aplaudido por mais de 40 mil espectadores, o atacante, de 25 anos, emocionou-se e agradeceu.