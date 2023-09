Pote: «Guarda-redes dizem que não os deixo pensar»

Após o treino matinal, Pote aproveitou a tarde para descomprimir... em campo. O craque do Sporting participou no desafio ‘Crazyfast’, no Footlab, contra as equipas dos youtubers Daizer e Pedro Tim, e mostrou os seus dotes num exercício de velocidade e noutro de condução de bola entre estacas. Ao contrário do que poderia ser expectável, não venceu nem sequer se qualificou no pódio, mas se há área em que provavelmente será difícil bater o médio é... a marcar golos, não tivesse sido ele o melhor marcador dos leões em duas das últimas três épocas. O segredo, assume o próprio, está no remate, uma opinião corroborada pelos próprios guarda-redes do clube.

"Nos treinos, os guarda-redes, o Adán, o Callai ou o Franco [Israel], dizem-me sempre que tenho um remate muito pronto, que não os deixo pensar muito. É repentino. Fica mais difícil para eles chegarem à bola", partilhou o camisola 8, que aperfeiçoa a arte diariamente: "É uma questão de treino. Fui habituado a chutar em jeito, nunca em força, talvez porque não tenha tanta" [risos]. Além dos ‘muros’ verde e brancos, o último guardião que foi incapaz de suster um remate do internacional português foi Matheus, do Sp. Braga, batido no recente empate entre os clubes no Minho (1-1). À 4ª jornada, Pote entrou para a lista de marcadores da Liga, ainda distante do artilheiro, um ‘tal’ Paulinho (4 golos). Com 30 rondas pela frente, admite que acalenta a esperança de reeditar o título de goleador do campeonato, que conquistou em 2020/21, objetivo em... segundo plano. "Gostava de voltar a ser o melhor marcador, mas não penso muito nisso. Penso mais em troféus coletivos do que individuais", vincou, aplaudindo a veia goleadora de Paulinho e Gyökeres – "é bom" – sem esquecer outros: "Há o Marcus [Edwards], o Trincão...".

Letra vence a 'chapelada'

E por falar em golos, na memória dos adeptos e dos próprios jogadores do Sporting continuam duas obras de arte da época passada: a ‘chapelada’ de Pote no terreno do Arsenal; e a letra de Nuno Santos na receção ao Boavista. Desafiado pelo comunicador Pedro Fernandes a eleger o melhor gesto entre os dois momentos, o jogador de 25 anos foi direto... e humilde. "O do Nuno é mais bonito, acabou de ganhar o Puskás da Liga!", atirou, sem rodeios, confessando que nem sabia que o seu tinha sido eleito o melhor da última edição da Liga Europa. "Vi algumas vezes a repetição – mas não muitas – principalmente com o relato", disse, a propósito do golo que ajudou o Sporting a qualificar-se para os quartos de final da Liga Europa.

E já que falamos da competição europeia, na qual o Sporting vai arrancar no próximo dia 21 frente ao Sturm Graz, o transmontano acredita que "passar a fase de grupos está ao alcance" do clube. Já voos mais altos está nas mãos... da sorte: "Depois depende do sorteio. Tal como no ano passado com a Juventus, são pormenores. Primeiro, temos de pensar no grupo. Depois também há equipas muito fortes."

À atenção... do Moreirense

Para o fim da conversa ficou uma espécie de promessa. É que Pedro Fernandes, assumido sportinguista, assinou a chuteira esquerda de Pote – "calço o 42,5", revelou – e nela carimbou uma frase esperançosa: ‘Marca um golo com estas, com a parte de dentro do pé’. Ora, numa tarde repleta de desafios, o destro voltou a aceitar mais um repto e deixou em aberto a possibilidade de calçá-la já no domingo, na receção aos cónegos, da 5ª jornada do campeonato. "Era gajo... Contra o Moreirense só vou chutar de pé esquerdo!", gracejou, a concluir. Com a fotografia de grupo tirada e a entrega do troféu à equipa vencedora, foi a altura de Pote distribuiu autógrafos – até numa camisola... de Gyökeres. Mais um bonito ‘golo’ na carreira.



Amorim conquista pela "proximidade"



Pote foi das primeiras apostas de Amorim, contratado ao Famalicão no verão de 2020, e ao longo dos anos deu razão ao investimento de 6,5 M€ – que entretanto subiu para os 14,2 M€, dado que a SAD reforçou o seu passe. Já perfeitamente adaptado às ideias do técnico, o médio confessa que foi conquistado pelos seus métodos, ainda que recuse colocá-lo num ‘pedestal’. "Se é um treinador de sonho? Não. Nunca sonhei ser treinador pelo míster, mas é muito importante. Adoro a maneira como nos prepara para os jogos. É muito próximo de nós", atirou.





O Sporting entrou em 2023/24 com o pé direito, com três vitórias e um empate. Parte do segredo do bom momento, revela Pote, tem sido o ambiente que se vive no balneário, para o qual contribuem... as jantaradas. "Estamos a criar boas ligações uns com os outros. Estamos a fazer mais jantares de equipa, ajuda. A conta é a dividir por três. Quem paga? Depende. Fazemos o 'meinho', quem for o rei tem de pagar. Neste último [jantar] tive de ser eu, o [Gonçalo] Inácio e o Nuno [Santos], os que renovaram. Quem renova também tem de pagar", revelou. E já que o tópico é dinheiro, na conversa com Pedro Fernandes, que lhe perguntou se poderia "ficar com 10%" da sua próxima transferência, o craque tirou-lhe... uma fortuna: "Não tenciono transferir-me!".