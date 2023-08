Pote irónico nas redes sociais: mostra críticas e... agradece apoio

Como habitual, o Sporting utilizou as redes sociais para lançar uma votação para os adeptos elegerem o melhor jogador em campo diante do Vizela . Entre os nomeados estava Pote, um jogador que, ao que parece, não encheu as medidas dos fãs leoninos. Nessa mesma publicação, o internacional português foi alvo de várias críticas, algo que deixou o próprio jogador algo agastado, como demonstrou no Instagram ao final da noite.Com a mensagem no topo "Obrigado pelo apoio. +3", Pote partilhou um vídeo no qual mostra todas as críticas de que foi alvo.