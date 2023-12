Presidente do CA da AF Braga: «Declarações de Varandas? São uma forma de pressão e desestabilização»

A Antena 1 avança, esta segunda-feira, que a APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) e o CD da FPF (Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol) estão a analisar as críticas de Frederico Varandas , presidente do Sporting, à arbitragem de João Pinheiro na derrota dos leões frente ao V. Guimarães, por 3-2, e que o máximo dirigente dos verdes e brancos pode ser alvo de processo pelas mesmas.Em declarações à mesma fonte, Cunha Antunes, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Braga - da qual também faz parte João Pinheiro -, frisa que as críticas de Frederico Varandas são "uma forma de pressão e desestabilização". "Não sei o que o CA vai comunicar relativamente a este lance, é importante percebermos qual foi o diálogo entre o árbitro e o VAR. João Pinheiro optou por marcar penálti porque foi essa a sua convicção. Aceita-se perfeitamente, acho que é normal. Os adeptos portugueses de futebol, no seu geral, são da opinião que João Pinheiro faz parte do lote dos melhores árbitros portugueses. Estamos num campeonato muito competitivo e a próxima jornada é importante. É uma forma de pressão e desestabilização", referiu.E acrescentou: "O senhor presidente do Sporting, naturalmente, defende os interesses do seu clube e não os da arbitragem portuguesa. É uma forma de pressionar a arbitragem, mas os árbitros estão devidamente preparados para que o campeonato decorra com naturalidade. [As críticas] Devem ser analisadas pela estrutura e devem ser tomadas as medidas adequadas para prevenir isto. O Conselho de Disciplina e a APAF irão, naturalmente, analisar e tomar medidas naturais para que situações como esta não se repitam", rematou.