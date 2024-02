Presidente do Grupo Stromp ataca Luís Gonçalves: «É um peão para distrair as atenções»

Resposta contundente. Depois de Luís Gonçalves ter vindo a público dizer que o Sporting é alegadamente beneficiado pelas arbitragens, razão pela qual terá 4 pontos a mais na classificação da Liga, o presidente do Grupo Stromp, Carlos Barbosa da Cruz, acusa o administrador do FC Porto de querer criar ruído artificial para desviar atenções.Em declarações à Rádio Renascença, o responsável pelo prestigiado grupo de sócios do Sporting contra-ataca com palavras duras."Entendo perfeitamente. O FC Porto, estrategicamente, tem de desviar as atenções para outras situações que não aquelas que apoquentam o universo do FC Porto e não apoquentam pouco. Porque são coisas muito graves. E, portanto, avançam um peão para distrair as atenções. É o que se chama, em termos militares, uma manobra de diversão", disse ao programa ‘Bola Branca’ o advogado e antigo colunista de Record, líder do Grupo Strom desde o início do ano, momento em que sucedeu a Tito Arantes Fontes."Estas acusações são típicas de uma determinada perspetiva de ver o desporto, que não é nova. O Sporting já foi prejudicado em Guimarães e o FC Porto já foi beneficiado. Estou a lembrar-me daquele jogo inenarrável com o Arouca. Portanto, é uma manobra estratégica", reforça Carlos Barbosa da Cruz, citado pela Renascença.