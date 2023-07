Toda a história da transferência falhada de Carmona para o Sporting Toda a história da transferência falhada de Carmona para o Sporting

O presidente do Sevilha, José Castro, visitou a equipa no estágio e comentou a situação de Carmona que foi reintegrado no plantel durante a tarde."O Carmona chegou esta tarde e amanhã treinará com o plantel. A realidade é que não houve acordo com o Sporting, e numa negociação há sempre três partes. Amanhã estará motivado para trabalhar com os seus companheiros e seguir a pré-temportada. Logo veremos se encontramos uma situação de saída para ele", afirmou aos meios de comunicação do clube espanhol.