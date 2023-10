Problema no ombro retira Fresneda do Bessa

O Sporting não deve apresentar grandes alterações nas escolhas iniciais em comparação com o que sucedeu frente ao Raków, sendo que, no que diz respeito à asa direita dos verdes e brancos, Esgaio aponta novamente à titularidade. De resto, o concorrente do português para a posição, Fresneda, será carta fora do baralho para o encontro de hoje devido a problemas físicos.Mais concretamente, o lateral espanhol de 19 anos encontra-se a recuperar a um pequeno problema num dos ombros, algo que não o deve impedir de ser opção na quinta-feira, contra o Farense. Na época de estreia pelos leões, Fresneda soma 130 minutos, divididos por 4 partidas.