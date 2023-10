Quaresma: «Foi um prazer reencontrar o treinador que teve a coragem de me 'lançar' para o futebol»

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

Laszlo Bölöni esteve na manhã desta terça-feira na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete e teve oportunidade de matar saudades do ex-leão Ricardo Quaresma, que estreou em 2001, na altura com 18 anos. Assumindo-se "muito feliz" pela surpresa do internacional português, o treinador lembrou as qualidades do extremo en declarações à Sporting TV: "Foi o meu mustang! É um rapaz com coragem. Algumas pessoas dizem que é um pouco arrogante, mas não é. Tem um grande coração".Já ao início da noite, Quaresma deixou uma mensagem nas redes sociais sobre esse reencontro: "Foi um prazer reencontrar o treinador que teve a coragem de me 'lançar' para o futebol".