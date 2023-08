"Queremos títulos" e "Benfica é m*****" valem 6 mil euros de multa ao Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quinta-feira o mapa de castigos referentes aos encontros disputados na 1ª jornada do campeonato, sendo que, no que diz respeito ao duelo entre Sporting e Vizela, no Estádio José Alvalade, os verdes e brancos foram punidos com multas que totalizam um montante superior a 6 mil euros (6.834 € mais precisamente).Indo por partes, e de acordo com o documento publicado pelo CD, a formação leonina terá de pagar multas respeitantes ao comportamento dos adeptos na receção ao Vizela, também devido à utilização de engenhos pirotécnicos, bem como da apresentação de faixas com mensagens escritas durante os 90 minutos.Desde logo, o Sporting (tal como o Vizela) terá de pagar uma multa de 1.020 euros devido ao atraso no reinício do encontro na 2ª parte, com "o intervalo a ter uma duração de 18 minutos" e "sem justificação" do atraso "por parte dos capitães de equipa". Além do mais, o clube de Alvalade paga ainda outro montante de 4.080 euros de sanção derivado ao "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos", além da "entrada e permanência de objetivos não autorizados", um ponto que representou uma multa de 1.224 euros.Neste último pârametro, há que referir que as faixas com as seguintes mensagens "Sem desculpas, queremos títulos"; "Em frente grande Sporting" aos 43 minutos da segunda parte e no mesmo local, e novamente a seguinte faixa: "Sem desculpas queremos títulos" valeram a multa referida por "inobservância de deveres", justificando-se "em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida,seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas". De igual forma, também na bancada norte do José Alvalade, o facto de ter sido entoado o cântico "em uníssono" "Benfica é m****" valeu outra sanção no valor de 510 euros para o emblema verde e branco.