«Quis aprender a ideia do Sporting»: diretor do Liverpool numa formação dos leões em Alvalade

Já o coordenador técnico da Academia, Marco Santos, enalteceu o facto de ser sido "o maior evento desde que começou esta iniciativa, o que demonstra a importância". Por sua vez, o coordenador do departamento de desenvolvimento individual, Raul Ribeiro, vincou que "este tipo de partilha de conhecimentos é super interessante" dado o objectivo de estar "constantemente a querer evoluir na forma como se fazem as coisas".

O Sporting realizou, esta segunda-feira, a formação interna 'O treino individual no processo de formação de elite', no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade. O evento contou com mais de 100 participantes (presencialmente e online), entre eles treinadores, coordenadores e membros de outros departamentos do Pólo EUL, da Academia Cristiano Ronaldo, das Academias de Formação Sporting (AFS) e do recrutamento. Frederico Varandas aproveitou a ocasião para falar aos presentes.Com efeito, durante o período da tarde, o presidente dos leões, de acordo com informações prestadas pela comunicação do clube, "falou aos técnicos, tendo realçado a importância de formar jogadores de elite e de investir nos valores e compromisso dos mesmos".Antes, de manhã, começou por tomar da palavra Geir Jordet (professor de psicologia desportiva na Norwegian School of Sport Sciences em Oslo, na Noruega) com o tema 'Visual Perception and Scanning in Elite Football Players'. "Foi um belo dia. É um clube muito grande, muito bem-sucedido e respeitado. Toda a Europa admira o Sporting por tudo o que foi conseguido aqui. Vir aqui, enquanto investigador norueguês, é uma grande honra e fiquei com uma excelente impressão de tudo o que encontrei aqui, desde a hospitalidade até à organização da viagem, passando pelo nível dos treinadores. A competência, aqui, faz com que o clube possa olhar para o futuro com bons olhos", frisou, aos meios do clube.Depois foi a vez de Martin Diggle, diretor do desenvolvimento de treinadores no Liverpool, que falou da "realidade do futebol de formação nos reds, da importância de criar uma ligação ao clube e dos aspectos tácticos e técnicos ensinados na formação do emblema inglês, com foco no desenvolvimento da identidade individual do jogador". "Foi um privilégio ser convidado. O Sporting é um dos clubes mais icónicos no futebol de formação em todo o planeta. Vim no domingo e vou para casa na quarta-feira, porque não quis apenas partilhar as minhas ideias. Também quis aprender a ideia do Sporting. Há uma paixão pelo futebol de formação e pelo desenvolvimento do jogador e do ser humano - a sua mentalidade, os seus valores e como se comportam. Queremos trabalhar e colaborar com quem tem ideias semelhantes às nossas. Não iguais, mas semelhantes", referiu.