Rafa Marín não está nos planos do Sporting

O defesa-central Rafa Marín, dos quadros do Real Madrid e emprestado ao Alavés, não está nos planos do Sporting, apuroujunto de fonte dos leões.Ao contrário do que foi noticiado esta quinta-feira pelo portal 'Relevo' e replicado por outros órgãos de comunicação social, a estrutura de futebol do Sporting não está a seguir o jogador, nem manifestou qualquer tipo de interesse, na perspetiva de uma eventual saída futura de Gonçalo Inácio ou Ousmane Diomande.Tanto Inácio como Diomande são centrais com muito mercado mas, como já noticiámos, nenhum elemento nuclear do plantel de Rúben Amorim será transferido na janela de mercado de inverno, a menos que os interessados paguem as respetivas cláusulas de rescisão.Um facto que o próprio Amorim confirmou esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Raków desta noite, a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.