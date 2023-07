Rafael Camacho acelera rescisão com o Sporting e reúne-se com Famalicão

Arrumar a casa para poupar 8 milhões: os custos dos jogadores que não contam para Rúben Amorim



Rafael Camacho continua a negociar o processo de rescisão com o Sporting e, nas últimas horas, recebeu uma abordagem do Famalicão que pretende assegurar os serviços do jovem extremo que termina contrato com os leões em junho de 2024. Aliás, sabe, está mesmo agendada para hoje uma reunião entre a direção do clube minhoto e o representante do jogador onde também vai participar e o acionista maioritário da SAD famalicense, Idan Ofer, de forma a tentar acelerar as negociações.Entretanto, com outras ofertas em análise, o jogador continua a treinar-se na Academia juntamente com Fatawu, Tanlongo, Marsà, Ilori, Sotiris e Eduardo.