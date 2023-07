Rafael Camacho foi eleito o 'melhor jogador' do Torneio Internacional de Vizela

O médio leonino de apenas 16 anos marcou mesmo um dos golos da final, frente ao Sp. Braga, que a equipa comandada por José João Gomes venceu, por 4-1. Os outros 3 golos ficaram a cargo de Flávio Gonçalves. Rafael Camacho é encarado como um talento de futuro, em quem os responsáveis verdes e brancos apostam forte. E não são apenas os verdes e brancos, já que, na última época, o jovem futebolista integrou os trabalhos da Seleção Nacional sub-16, pela qual disputou o Torneio Desenvolvimento da UEFA.O futebolista despediu-se da prova com 2 golos e 3 assistências.

Rafael Camacho, não confundir com aquele que Rúben Amorim 'enviou' para a lista de excedentários do plantel principal, foi eleito o 'melhor jogador' do Torneio Internacional de Vizela, competição destinada a equipas de sub-17, que este ano contou com a participação das formações de Sporting, V. Guimarães, Sp. Espinho, P. Ferreira, FC Porto, Boavista, Petro Luanda, Famalicão, Rio Ave, Gil Vicente, Vizela e Sp. Braga.