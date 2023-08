Rafael Camacho ligado ao Famalicão se rescindir com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Camacho continua a negociar a rescisão com o Sporting e, caso a consiga, ainda pode rumar ao Famalicão, que continua interessado em recebê-lo... se chegar a custo zero até ao fecho do mercado, a 1 de setembro.

O jogador, de 23 anos, já tem um princípio de acordo com o clube minhoto desde o mês passado, mas mantém-se o impasse com o clube de Alvalade ao qual está vinculado até junho de 2024. Até a situação estar resolvida, o extremo treina na equipa B.