Rafael Nel: «É sempre um sonho jogar uma liga europeia, ainda por cima com este símbolo ao peito»

Rafael Nel estreou-se pelo Sporting no duelo frente ao Young Boys () e, no final do encontro, não escondeu a felicidade."É sempre um sonho jogar uma liga europeia, ainda por cima, com este símbolo ao peito. É um grande orgulho para mim, a minha família e amigos. É um momento inesquecível. Tenho de aproveitar sempre, cada vez que o míster me chama tento aproveitar no máximo. No jogo com o Sp. Braga vi as movimentações dos meus colegas para tentar aplicar", disse à Sporting TV o avançado de 18 anos, que entrou aos 84 minutos para o lugar de Nuno Santos.O jovem dos leões falou ainda das palavras de Rúben Amorim: "Vai dizendo para continuar com a minha humildade, ser sempre intenso e reagir sempre à perda, além de aspetos táticos. Estava no banco e ansioso para entrar. Estava sempre a olhar lá para dentro, o míster disse para aquecer e tentei descontrair ao máximo para depois entrar bem. Tive colegas como referência, consegui aprender com vitórias e erros deles. A malta da Academia que tenha sempre humildade e pés no chão, que trabalhando chegam lá."