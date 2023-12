Rafael Silva seguiu para estágio com o Sporting

Ainda não pode jogar, não pode sequer treinar (oficialmente), pois mantém o vínculo ao Leixões até 31 de dezembro, mas já começou a ambientar-se à nova realidade no Sporting. Rafael Silva, central de 20 anos que vai reforçar o Sporting já a partir do dia 1 de janeiro, seguiu para estágio com o Sporting no Algarve.O ítalo-brasileiro não poderá, neste contexto, fazer parte das escolhas de Rúben Amorim para o encontro desta noite, mas juntou-se aos restantes companheiros na perspetiva de acelerar a adaptação ao novo clube.Comonoticiou, Rafael Silva vai reforçar o Sporting por 4 épocas e meia, assinando um contrato válido até 2028, que ficará blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Os leões investiram 700 mil euros para contratar o defesa ao Leixões, naquela que era a grande prioridade de mercado da SAD para esta janela de transferências.Nesta altura, recorde-se, Coates e St. Juste estão lesionados, enquanto Gonçalo Inácio terá de cumprir castigo em Portimão, por ter visto o 5.º cartão amarelo na Liga, no clássico com o FC Porto. Acresce que Diomande também será baixa a partir de janeiro, pois está convocado para a CAN. A aposta em Rafael Silva visa acautelar o presente mas igualmente o futuro a curto/médio prazo, pois há uma forte probabilidade de Gonçalo Inácio sair do Sporting no final da época.Rafael Silva será inscrito logo após a passagem do ano e poderá estrear-se nas convocatórias e em competição frente ao Estoril, em Alvalade, no dia 5 de janeiro.Além de Rafael Silva, que seguiu com a comitiva para o Algarve, Rúben Amorim deu oportunidade a mais três jogadores da formação que têm competido pela equipa B, embora sejam pontualmente chamados à formação principal: o central Chico Lamba e os alas Diogo Travassos e Afonso Moreira (que foi utilizado em Tondela).Considerando que a equipa está privada de Gonçalo Inácio e Hjulmand, por castigo, além dos lesionados Fresneda, Coates, St. Juste e Rodrigo Ribeiro, o três poderão ser alternativas no banco de suplentes do Sporting esta noite. O jogo com o Portimonense, relativo à 15.ª jornada da Liga, tem o pontapé de saída marcado para as 20h30.