Rafael Silva vai ser oficializado amanhã no Sporting Ítalo-brasileiro já realizou os respetivos exames médicos





No último dia 23, e já comprometido com o Sporting, Rafael Silva foi ao Dragão com o Leixões, mas ficou na bancada, junto aos adeptos. Não quis correr riscos

• Foto: Victor Sousa/Movephoto