Rafael vai usar a camisola 45 no Sporting e muda apelido de Silva para Pontelo

Rafael Silva foi apresentado esta terça-feira como reforço do Sporting para as próximas quatro épocas e meia, numa oficialização onde apareceu... renovado, nomeadamente no apelido.Após ter utilizado o seu nome do meio - Silva - estampado nas costas na primeira parte da época, então ao serviço do Leixões, o central ítalo-brasileiro mudou a 'terminação' para Pontelo, a acompanhar o número de sempre, o 45, que utiliza desde os seus tempos formação.Recorde-se que o defesa, já inscrito na Liga e a trabalhar às ordens de Rúben Amroim, está protegido por uma cláusula de 45 milhões de euros.