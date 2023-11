Real Madrid não 'larga' Gonçalo Inácio: merengues traçam plano para pagar os 60 milhões

O jornal espanhol 'As' revelou na semana passada o interesse do Real Madrid em Gonçalo Inácio e hoje o mesmo diário volta 'à carga', afiançando que os merengues já têm um plano para o pagamento dos 60 milhões de euros que constam na cláusula de rescisão do central do Sporting.O clube espanhol terá apurado que os leões estão dispostos a aceitar o pagamento em duas partes, ou seja, 45 milhões fixos e 15 milhões em objetivos facilmente alcançáveis, permitindo uma amortização do valor por mais tempo.O Real Madrid pretende contratar um central em janeiro, não só devido à lesão de Éder Militão, como também pelo facto de haver dúvidas sobre o rendimento de David Alaba e de futuro de Nacho ser uma incógnita. Gonçalo Inácio está já há alguns meses no radar do gigante espanhol, que não é o único interessado.O Manchester United também olha para o defesa, de 22 anos, que já se estreou pela Seleção Nacional, pela mão de Roberto Martínez, assim como o Liverpool. Mas, de acordo com o 'As', que cita fonte próxima do Sporting, o Real Madrid tem a seu favor o facto de ser o clube preferido do jogador, por ali terem jogado dois dos seus ídolos, Figo e Cristiano Ronaldo.A mesma fonte explica ainda que há quase 99 por cento de hipóteses de Gonçalo Inácio deixar os leões na próxima abertura de mercado, com dois destinos possíveis: Real Madrid ou a Premier League, com o Manchester United a ser a primeira opção no campeonato inglês.