Receção ao Gil Vicente acaba com fatura de quase 10 mil euros para o Sporting

O Sporting foi multado em quase 10 mil euros (9.945€) na sequência do comportamento do seu público na receção ao Gil Vicente, na última segunda-feira e que terminou com uma vitória dos leões, por 3-1.Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, a SAD verde e branca terá de pagar 8.925 euros referentes ao uso de pirotecnia, mais 1.020 por cânticos ofensivos registados pelos delagados da Liga.No mesmo documento, o organismo da FPF também confirma o jogo de suspensão a Coates, capitão dos Sporting que falha a visita a Guimarães, no sábado, referente à ronda 13 do campeonato.