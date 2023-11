Rei do passe fica... de fora frente ao Dumiense

Olhando para o encontro da 4.ª eliminatória da prova rainha, pela primeira vez esta época o Sporting não poderá contar com Gonçalo Inácio, por castigo, pois o central foi expulso no último jogo dos leões, a derrota por 2-1 no dérbi da Luz.

Ainda assim, Inácio, de 22 anos, passou uma semana positiva na Seleção Nacional – jogou, inclusive, em Alvalade diante da Islândia – e ontem viu o Observatório do Futebol (CIES) destacá-lo como o defesa abaixo dos 23 anos com melhor registo em passes progressivos em todo o Velho Continente, com uma média de 15,3 por jogo. Supera outros jovens promissores, como Ilario Monterisi (Frosinone), com 12,7 passes/jogo, ou Zeno Debast (Anderlecht), com 11,4.