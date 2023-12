Rei Edwards coroado no balneário do Sporting

Marcus Edwards celebra este domingo 25 anos e tem estado a receber os parabéns de muito companheiros de equipa através das redes sociais.O mais original, no entanto, foi o japonês Hidemasa Morita que partilhou no Instagram a fotografia de um presente que deixou no lugar do inglês no balneário do Sporting: nada menos do que uma... coroa de rei!"Desejo-te um ano melhor, Marcus Edwards", escreveu Morita.Edwards, recorde-se, sofreu um acidente de viação do qual saiu ileso, na passada quarta-feira, véspera do jogo com a Atalanta, em Itália, no qual haveria de marcar o golo que garantiu o empate (1-1) aos leões.