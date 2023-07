Remoção de azulejos prossegue no Estádio José Alvalade

Prossegue a remoção dos azulejos no exterior do Estádio de Alvalade! As obras já estão a incidir na zona do Multidesportivo e da Loja Verde pic.twitter.com/j6gERoTxJQ July 21, 2023

O Sporting procede às obras de melhoramento no Estádio José Alvalade e, neste momento, está em curso a remoção de azulejos no exterior do recinto desportivo. O presidente dos leões, Frederico Varandas, já informou em entrevista ao canal do clube até 2026 e, nos último ano, já foi possível observar vários melhoramentos como a mudança de cadeiras que são agora exclusivamente verdes, novos plasmas e pinturas no interior do espaço.