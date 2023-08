Renato Veiga despede-se do Sporting: «Saio um homem feito, com tanto ainda por fazer...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renato Veiga (@renatoveiga95)

De partida para o Basileia, onde já realizou até os exames médicos antes de assinar pelo novo clube, Renato Veiga não se esqueceu de deixar uma última mensagem ao universo leonino antes de se despedir do Sporting. O médio de 20 anos recorreu às redes sociais para expressar o seu sentimento, após ter feito toda a formação ao serviço do emblema de Alvalade."Entrei um menino… em que o cabelo era maior que o corpo. Saio um homem feito, com tanto ainda por fazer. Palavras não são suficientes para conseguir expressar a minha imensa gratidão para com esta enorme instituição. Agradeço a Deus por teres feito parte da minha vida. Obrigado, meu Sporting!", sublinhou o internacional sub-19 português.Recorde-se que, no acordo entre Sporting e Basileia, os leões encaixam 4,6 milhões de euros pelo médio de 20 anos, reservando ainda 10% de uma futura venda do jogador. Na última temporada, esteve emprestado ao Augsburgo, mas o clube da Bundesliga não chegou a acionar a opção de compra, no valor de 6 M€ neste defeso de verão e 6,5 M€ no inverno, caso tivesse continuado no futebol alemão.