Renato Veiga entra com tudo: Marca na estreia pelo Basileia

A fazer uma exibição incrível na estreia pelo FC Basel para além do golo apontado. pic.twitter.com/Rjg0ZfuMOC — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) September 3, 2023

De partida do Sporting para o Basileia na última semana do mercado de transferências, Renato Veiga chegou, viu e... marcou ao serviço do novo clube. Na sua partida de estreia pelo histórico emblema suíço, o médio de 20 anos foi lançado a titular pelo técnico Timo Schultz e deu mostras de qualidade, ao ponto de ter feito o gosto ao pé.Diante do Zurique, clube no qual alinha Rodrigo Conceição, ex-lateral do FC Porto que entrou aos 71' nesta partida da 6ª jornada, Veiga foi aposta inicial e apontou um bom golo através de um livre direto, fazendo então o 1-2 no marcador. Até final do encontro, o Basileia ainda chegou à igualdade (2-2) por via a Sigue, já no período de compensação (90'+6).No cômputo geral, o antigo médio do Sporting, que rumou ao Basileia num negócio de 4,6 milhões de euros, teve um acerto de passe na ordem dos 88%, além de ter feito 74 toques na bola, outros 2 remates à baliza e 3 tackles.