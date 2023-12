Roberto Martínez e o futuro de Nuno Santos na Seleção: «Tem muitos jogadores à frente...»

Roberto Martínez já marcou presença em mais de uma mão cheia de jogos no Estádio José Alvalade, onde viu de perto alguns jogadores do Sporting selecionáveis para a formação das Quinas, entre os quais Paulinho e Nuno Santos. Ambos já marcaram presença no lote de pré-convocados da Seleção portuguesa, mas nunca foram chamados pelo selecionador nacional, o qual, em entrevista à Sport TV, abriu um pouco o livro acerca das suas opções.Numa entrevista que será lançada na íntegra na noite desta terça-feira, o selecionador de 50 anos foi claro ao garantir que tanto Paulinho como Nuno Santos enfrentam uma forte concorrência nas suas posições em contexto de Seleção."Agora o Paulinho tem uma dificuldade, com outro ponta de lança no Sporting [o Gyökeres]. Uma competitividade direta. Mas nós temos jogadores como o André Silva, que está apto outra vez, o Beto, na mesma posição, mas muito diferente, e um mais jovem, que é o Tiago Tomás, que tem estado bem na Bundesliga. A escolha é de ter, até agora, dois pontas de lança. Mas estamos a acompanhar o que o Paulinho está a fazer", revelou Martínez sobre o caso do avançado de 31 anos do Sporting e que já é internacional português.Relativamente a Nuno Santos, o técnico espanhol admitiu igualmente a questão da forte concorrência na posição da esquerda. "Para nós, o Nuno Santos é um jogador com uma capacidade física muito alta. Mas temos o Nuno Mendes, que pode fazer o mesmo, o Raphael Guerreiro, que já jogou nessa posição, o Rafael Leão, que não no mesmo papel, mas na mesma zona com uma estrutura diferente. O Nuno Santos tem uma dificuldade: tem muitos jogadores à frente", apontou Roberto Martínez.