Roberto Martínez: «Gyökeres é sem dúvida o jogador mais impactante na liga portuguesa»

À margem da renovação da parceria entre a Federação Portuguesa de Futebol e o BPI, o selecionador nacional Roberto Martínez falou aos jornalistas e teceu elogios a Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, que vai defrontar Portugal em março, ao serviço da seleção sueca."O Gyökeres é sem dúvida o jogador mais impactante na liga portuguesa. É o estrangeiro com maior impacto. Como ponta-de-lança pode fazer de tudo: finaliza, joga no espaço e no jogo aéreo é importante. Precisamos de adversários com jogadores do nível dele", atirou Roberto Martínez.Com o apuramento para o Euro'2024 garantido, Portugal prepara agora a fase final e, para já, tem um particular agendado com a Suécia para 21 de março. "Agora temos dois passos importantes: o estágio de março com dois jogos para finalizar a lista [de 23 jogadores para o Euro’2024] e depois outros dois jogos antes do europeu. Para mim é uma surpresa a Suécia não estar no europeu. O nível individual dos jogadores, como Kulusevski, pode ser importante e um jogo muito interessante. Jogar no estádio do V. Guimarães é também uma oportunidade interessante de ter outros adeptos da Seleção. É um estágio muito positivo", explicou o selecionador, confessando ainda que "é importante conhecer o sorteio antes de procurar os adversários".Recorde-se que no sábado Portugal ficará a conhecer os adversários da fase de grupos do Campeonato da Europa, numa cerimónia com início previsto para as 17 horas, em Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha. Sobre o sorteio, Roberto Martínez admite que é "sorte" e que "é importante estar no Pote 1", já que Portugal evita os crónicos candidatos - Alemanha (anfitriã), França, Espanha, Bélgica e Inglaterra. Ainda assim, o selecionador não se atira de caras ao objetivo de conquistar o Europeu, mostrando alguma cautela. "Nós na Seleção temos um sonho: ter o sentimento dos nossos adeptos e dar tudo. Os nossos jogadores mostraram que estamos preparados para dar tudo e ser a melhor equipa. Precisamos de ter o sorteio, depois tentar apurar-nos no grupo e passo a passo tentar criar memórias para os nossos adeptos", referiu o treinador.