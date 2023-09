Está a ganhar forma o mural de Daniel Eime junto à porta 3 do Estádio José Alvalade e, atualmente, já é possível reconhecer o rosto do fundador e sócio n.º 1 do Sporting. Uma vez eliminados os azulejos, a direção recorreu ao talento do artista português para realizar a obra de arte urbana que já se encontra em fase de conclusão, na coluna junto à porta 3 do recinto desportivo. Aliás, o retrato de José Alvalade já poderá ser admirado no domingo por todos os sportinguistas que forem assistir ao jogo com o Moreirense.Daniel Eime é um nome destacado no panorama da arte urbana, com participação em vários projetos a nível internacional; recorre a stencils e pincéis e desenvolve a sua obra em torno de rostos e composições abstratas. Do seu portefólio fazem parte vários trabalhos em diferentes pontos dos Caminhos de Santiago de Compostela.