Rúben Amorim admite que falta de eficácia foi decisiva e assume culpa: «Mexi logo sem dar tempo para assentar...»

Depois da derrota (1-0) frente ao Sp. Braga e de falhar o acesso à final da Allianz Cup, Rúben Amorim apareceu na zona de entrevistas rápidas visivelmente desiludido mas apenas com o resultado. O técnico do Sporting admitiu que a falta de eficácia foi decisiva e assumiu também alguma culpa pela forma como mexeu no conjunto depois do golo de Abel Ruiz."É o futebol, duas equipas com estratégias diferentes, ganhou o Sp. Braga porque não fizemos golos, simplesmente isso. Estavam à espera de um erro nosso e na única oportunidade fizeram golo. Se a equipa depois do golo perdeu esclarecimento? Também, mas não só, culpa um pouco minha que mexi logo sem dar tempo para assentar. Se calhar devia ter deixado assentar, mas já tinha na cabeça acelerar para não deixar ir aos penáltis. O demérito dessa pequena parte foi do treinador", começou por dizer Amorim à Sport TV.Questionado sobre se este resultado deixará mossa, Amorim vincou: "Depende do que fizermos, acho que não. Vimos uma equipa com grande identidade. Tem de causar mossa porque queremos ganhar todos os títulos. Depende agora da nossa atitude contra o Casa Pia. O que há a melhorar? A finalização. E é o futebol, acredito que o fator sorte existe e tem impacto grande no desenrolar de jogos e títulos. Fomos a melhor equipa, mas ganhou o Sp. Braga."Sobre a saída de Coates com a equipa a perder, quando o capitão costuma ser uma arma ofensiva, Amorim explicou: "Se estou arrependido? Agora sim, mas estávamos tão bem no jogo e com dois avançados na frente e com Trincão, íamos pressionar homem a homem na frente. O Abel Ruiz entrou e estavam todos muito frescos contra a nossa linha defensiva, o jogador que não tem tanta velocidade é o Seba e pensei em pressionar muito na frente e ter três jogadores rápidos para ir atrás da bola. Às vezes funciona, noutras não."