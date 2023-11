Rúben Amorim apontado ao Manchester United pelo 'The Times'

Rúben Amorim: «Acho que o United devia levar o Ten Haag esta semana...» Rúben Amorim: «Acho que o United devia levar o Ten Haag esta semana...»

A carregar o vídeo ...

A eliminação do Manchester United na Taça da Liga frente ao Newcastle (0-3) foi mesmo a gota de água que deixou o técnico Ten Hag na porta de saída. A imprensa inglesa aponta já vários nomes na lista e, segundo o 'The Times', entre os principais candidatos estão Zidane...e Rúben Amorim.Não é a primeira vez que o técnico leonino é apontado aos red devils. Aliás, em 2021, o português até brincou com a situação pois também foi colocado na mesma lista com Ten Hag, então técnico do Ajax que era adversário do Sporting na Champions. "Espero que o levem já esta semana", afirmou Amorim antes do jogo com o clube holandês.

Colocam Ten Hag na porta de saída do Man. United e já há lista de sucessores: Rúben Amorim é um dos nomes apontados



Colocam Ten Hag na porta de saída do Man. United e já há lista de sucessores: Rúben Amorim é um dos nomes apontados

Há um ano, o clube de Alvalade e o responsável técnico oficializaram a renovação e o contrato vigente só termina em julho de 2026. Este acordo está blindado com um cláusula de 30 M€, um valor que baixa para 20 M€ caso o treinador saia para um clube estrangeiro.