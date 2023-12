Rúben Amorim após o jogo em Guimarães: «Uma derrota que não merecíamos»

O Sporting perdeu este sábado em Guimarães, diante do Vitória, por, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic, desaproveitando o deslize de ontem do Benfica diante do Farense para dilatar a vantagem no topo da tabela classificativa.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou que a sua equipa não merecia sair de Guimarães com uma derrota."Uma derrota que não merecíamos. Sabíamos que o jogo seria complicado, tivemos as nossas ocasiões e sofremos o golo para o intervalo. Sabíamos que o Vitória ia defender bem e criar perigo em contra-ataques, tínhamos de rodar a bola, mas o Vitória chegou ao golo. Depois do 2-1 conseguimos partir para a frente e marcar outra vez. Numa tabela sofremos o terceiro golo e perdemos o jogo", começou por dizer, afirmando que o golo já em cima do intervalo acabou por ter um forte impacto na equipa: "Senti mais o golo antes do intervalo, acho que essa foi uma machadada mais forte.""No início deste jogo faríamos sempre a mesma coisa, mas esta era a ideia.""Obviamente, temos de continuar. O jogo do FC Porto seria sempre para ganhar, e é isso que vamos tentar fazer", terminou.