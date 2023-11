Rúben Amorim chama 10 jovens no regresso do Sporting aos treinos: saiba quem são

O plantel do Sporting voltou na manhã desta sexta-feira ao trabalho, na sequência de três dias de folga e da derrota com o Benfica, na Luz. Face às ausências de dez internacionais, Rúben Amorim compensou-as ao chamar... uma dezena de miúdos da formação.A saber, o técnico 'reforçou-se' na equipa B verde e branca e observou os defesas Gonçalo Esteves, Chico Lamba e Pedro Bondo; os médios Alexandre Brito, Miguel Menino e Tiago Ferreira; e os atacantes Diogo Cabral, Vando Félix, Emanuel Fernandes e Lucas Anjos.Além dos jogadores ao serviço das respetivas seleções, Amorim também não contou com Geny Catamo, neste caso porque o moçambicano continua a realizar tratamento a uma lesão no adutor direito.Os leões voltam a treinar na Academia, à porta fechada, na manhã deste sábado.