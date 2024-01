Rúben Amorim chama cinco jovens da formação para o treino do Sporting

Rúben Amorim contou com cinco jovens da formação no treino do Sporting este domingo, com vista a preparar o encontro de terça-feira (18h45) no Estádio José Alvalade, frente ao Tondela, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.O técnico verde e branco chamou Chico Lamba, Guilherme Pires, Guilherme Santos, Gonçalo Braga e Henrique Arreiol para integrarem a sessão.Os lesionados Coates, St. Juste e Fresneda continuam em tratamento.Os leões voltam a treinar amanhã de manhã, à porta fechada, na Academia. A antevisão de Amorim à partida terá início às 12h15, também em Alcochete.