Rúben Amorim chama cinco miúdos no regresso aos treinos do Sporting

Depois de um dia de folga concedido por Rúben Amorim, o plantel da equipa principal do Sporting voltou esta terça-feira aos treinos na Academia, com uma mão cheia de surpresas. No caso concreto, o treinador de 38 anos decidiu cinco miúdos das formações secundárias aos trabalhos da equipa principal, com Chico Lamba, Miguel Alves (defesas), Manuel Mendonça, Alexandre Brito (médios) e Diogo Cabral (avançado) a comporem o lote de disponíveis do timoneiro dos verdes e brancos.Todos eles já haviam sido chamados antes aos trabalhos da equipa principal do Sporting, repetindo agora a presença na sessão que marcou o pontapé inicial deste semana. Na ala profissional da Academia, os leões arrancaram com os trabalhos tendo em vista o duelo da próxima quinta-feira perante o Sturm Graz, na derradeira jornada do grupo D da Liga Europa.Na sessão desta terça-feira, segundo os dados do clube de Alvalade, St. Juste, a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, e Fresneda, a recuperar de uma operação ao ombro esquerdo, continuam entregues ao departamento médico, realizando tratamento às respetivas lesões.O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, de manhã, na Academia, com a derradeira sessão antes da receção ao Sturm Graz agendada para as 10h30. Os primeiros 15 minutos do treino serão abertos à comunicação social, sendo que mais tarde, ainda na Academia, Amorim fará a antevisão ao jogo da Liga Europa a partir das 12h45 na sala de imprensa da Academia Cristiano Ronaldo.