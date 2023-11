Rúben Amorim confirmou que Morita foi convocado para o dérbi de amanhã com o Benfica (20H30). "Se será titular ou não... vamos deixar para vocês discutirem nas seis horas de antevisão ao dérbi", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para o Estádio da LuzQuem também está de regresso após cumprir castigo é Gyökeres, mas quanto à titularidade do suecom o treinador do Sporting deixou... no ar: "Não vou confirmar, mas quer dizer... [risos] É um jogador apto. Estão os dois [com Morita] aptos. O Geny mantém-se. De resto está tudo bem, tudo pronto para o dérbi".