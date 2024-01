Rúben Amorim: «Contra o Sp. Braga estivemos melhores»

Rúben Amorim ficou naturalmente satisfeito com a exibição e com o resultado expressivo () frente ao Casa Pia. Em declarações à Sport TV, o técnico do Sporting diz que a equipa até jogou melhor frente ao Sp. Braga, na meia-final da Allianz Cup, e que a diferença deste jogo esteve na finalização."Ficou a partir do primeiro golo quando desbloqueámos o jogo. Acelerámos e fomos fortes nas decisões. Conseguimos um resultado com muitos golos. Mesmo na qualidade de jogo, contra o Sp. Braga estivemos melhores. Agora finalizámos. Os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória justa.""No fundo, é a nossa imagem de marca este ano. Houve fases em que geriamos de forma diferente, mas agora temos outra qualidade e agressividade. Não deixámos o Casa Pia ter a bola. Desde que a equipa dê tudo, vamos ter sempre este ambiente, quer em Alvalade, quer fora.""Só precisam de voltar aos treinos, a casa, à Academia... tudo vai voltar. É como andar de bicicleta. O Ousmane está nos penáltis, espero que esteja a perder. Está na bancada e isso é uma preocupação porque está sem ritmo. O Geny entrou bem. Destacar a excelente exibição do Esgaio. Todos estiveram bem e isso é bom para a competição entre eles."