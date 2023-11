Rúben Amorim de luto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim está de luto pela morte da sua sogra. Isabel Cruz era mãe da mulher do treinador do Sporting, Maria João, e de mais duas irmãs, Daniela e Inês, casadas respetivamente com Antero Henrique (dirigente) e Luís Filipe (ex-jogador).À família enlutada,apresenta sentidas condolências.