Rúben Amorim diz que fica o "aviso": «Não entrámos concentrados»

Rúben Amorim admitiu que o Sporting não esteve no nível desejado frente ao Olivais, apesar da vitória por 3-1 que possibilitou a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. À Sport TV, o treinador leonino diz que a equipa verde e branca, que esteve a perder por 1-0, entrou "desconcentrada"."Jogo onde entrámos logo com o penálti sofrido porque não entrámos concentrados. Não estávamos no máximo da concentração. Depois estivemos com muita pressa para ir à baliza, sem pensar o jogo e o adversário, sem fazer o que tínhamos de fazer. Entrámos desligados e ficámos super ansiosos. Uma equipa grande tem de manter sempre o mesmo nível de concentração. Empatámos justamente depois do grande jogo do Olivais. Depois, na segunda parte, tivemos muitas ocasiões e, não marcando, estando 2-1 contra seja quem for, tudo pode acontecer. Grande jogo do Olivais e um não tão bem conseguido da nossa parte", começou por dizer."Ele não esteve bem nas decisões e no que fazer quando a bola lhe chegava. Mas joga com o pé direito e ali podia dar-nos coisas boas. Ao contrário do que se pensa, jogamos muitas vezes com linhas de quatro e ter um jogador com capacidade para ir para dentro e fora dá-nos muitas soluções. Queremos que o Pote passe por ali algumas vezes, vai dar jeito no futuro contra equipas mais baixas. Vamos olhar para este jogo, melhorar e preparar o futuro.""Todos contam e há jogos difíceis de Taça. Mesmo que não tenham um jogo tão bem conseguido, houve esforço. Não jogámos foi bem, entrando desconcentrados o jogo fica difícil.""Da mesma maneira que fizemos nas outras provas. Não vamos ter muito tempo para falar disto e mesmo os que jogaram hoje podem ser titulares. Temos de melhorar como grupo. O importante é passarmos, pior é quando no ano pasado não jogámos bem e não passámos. É guardar os avisos. Dar ainda os parabéns ao Olivais, está muito bem trabalhado."À RTP3"Mau início de jogo? Não há razão, sofremos logo um penálti e não entrámos bem. Depois começámos a fazer tudo à pressa. Há que manter sempre a mesma concentração e depois tivemos demasiada pressa. Primeira parte difícil. Na segunda parte falhámos muitas ocasiões mas com 2-1 o jogo pode mudar numa bola parada. Devíamos ter sido melhores.""Estou sempre à espera que estas equipas se transcendam. Deixaram-nos 3x3 na frente e não soubemos aproveitar. Não marcando, deixamos o jogo desenrolar-se.""Coisas para o futuro. Tem pé direito e capacidade de ir para fora. Dá-nos soluções diferentes e vamos testando coisas diferentes.""São jogos completamente diferentes. É ver o que podemos melhorar a partir de agora. Geny vai preparar o próximo jogo, depende de como trabalhar, das características do adversários e veremos se está no onze."