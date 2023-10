Rúben Amorim e a cobiça em Gyökeres: «Se pagarem 100 milhões terá que ir»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira questionado sobre a situção que Gyökeres viveu ao serviço da seleção sueca decorrente do atentado na Bélgica e também sobre o interesse que tem suscitado face às exibições que tem feito."Não tive conversa em especial, porque não sei bem o que dizer nestas situações. O que se passou na seleção foi estranho. Troquei mensagens com ele durante estes dias. Demos um dia extra em relação ao que costumámos dar, porque ele teria dois dias para descansar. Senti-o muito fresco, vai ser convocado. Todos vão ser convocados para este jogo. Apenas Morita ficará de fora, porque fez dois jogos e levou uma pancada. Penso que é o único de fora. Diomande está castigado. Não será poupado, poderá não ser titular", disse na antevisão ao jogo com o Olivais e Moscavide.Já sobre o interesse que Gyökeres tem despertado, respondeu: "O medo de perder, é o mesmo de todos. Ele tem uma cláusula, este ano pelo que sei só sai alguém pela cláusula. Se pagarem 100 milhões. 100 milhões, não é? Terá que ir. Até lá será jogador do Sporting"