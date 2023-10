Rúben Amorim e a derrota com a Atalanta: «Não gostamos hoje mas vai dar-nos jeito noutro dia»

O Sporting sofreu esta quinta-feira a primeira derrota da época na receção à Atalanta, por 2-1, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro em que Viktor Gyökeres, de penálti, apontou o único golo leonino.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim assumiu ter visto um Sporting com duas caras distintas. "Fizemos as mesmas coisas na primeira e na segunda parte, só que na segunda parte fizemos bem. Na primeira parte estivemos nervosos e não conseguimos acompanhar o ritmo dos italianos. Acontece no futebol", começou por dizer o treinador dos leões, em declarações na Sport TV.

Alterações na segunda parte

"A mesma coisa, fazer as mesmas coisas, acelerar as coisas, acompanhar o ritmo deles, eu sei que eles podem acompanhar o ritmo de qualquer equipa. Fizemos algumas alterações em função disso."

Se soubesse que o rendimento seria diferente teria feito as substituições mais cedo?

"Isso é óbvio, o Geny teve melhor entrelinhas, mas foram dois jogos diferentes, não sei se na primeira parte com aqueles jogadores se seria diferente, não sei adivinhar. Os jogadores da segunda parte tiveram um melhor rendimento."

Rúben Amorim justifica as três substituições ao intervalo: «Se eu soubesse...»

Impacto da derrota

"Seguir em frente, pensar no campeonato e depois teremos tempo para pensar na Liga Europa. Está tudo em aberto. Os outros dois concorrentes do grupo também estão dentro e são fortes. Custa, principalmente porque não perdíamos há muito tempo em jogos oficiais. Custa, mas também faz parte e faz as equipas crescer. Não gostamos hoje mas vai dar-nos jeito noutro dia porque isto faz parte do futebol. Há que pensar no próximo jogo e ganhar.", terminou.